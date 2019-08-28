Fener’den Rize’ye Melnjak teklifi

Sarı-Lacivertliler’in son olarak Çaykur Rizespor’un Hırvat sol beki Dario Melnjak’ı istediği ve şartları sorduğu ileri sürüldü. 26 yaşındaki oyuncu orta sahanın solunda ve stoperde de forma giyebiliyor. Melnjak geçen sezon Ç.Rize’de 16 maçta forma giyip 4 gol atmış, 2 de asist yapmıştı. Bu sezon ise 2 maçta 1 gol kaydetti. Bu arada Fener’in bu sezon aldığı İranlı genç golcü Allahyar’ı, Rize’ye önerdiği iddia edildi.