Fener'den Vedat Muriqi'ye transfer terapisi
Avrupa'dan dev kulüplerin radarına giren Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi için harekete geçildi. Transfer haberlerinden etkilenmemesi için yıldız golcünün beyni şampiyonluk iddiası ile adeta yıkanacak.
- Sabah
Fenerbahçe, Avrupalı devleri peşine takan Vedat Muriqi için harekete geçti. Kosovalı yıldızın transfer haberlerinden etkilenmesini istemeyen sarı lacivertli teknik heyet, terapiye başladı.
Golcü futbolcuya şampiyonluk planlarında önemli yer tuttuğu anlatılırken, sezon sonunda çok daha iyi tekliflerle Avrupa'da büyük bir kulübe gidebileceği vurgulandı. Vedat'ın da şu an için Fenerbahçe'nin başarısı dışında bir şey düşünmediğini hocasına söylediği öğrenildi.
25 yaşındaki oyuncuyu, Premier Lig ekibi Tottenham başta olmak üzere Atletico Madrid ve Lazio takip altında tutuyor.
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