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Fener’e gol at, jübile yap!

Yusuf Yazıcı’nın babası İsmail Yazıcı, Kadıköy’deki karşılaşma öncesi oğlunu bu sözlerle motive ettiğini belirtip, “Yusuf hayalini gerçekleştirdi ama beraberliğe üzüldük” dedi.

  • Star Spor
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KADIKÖY’DEKİ Fenerbahçe derbisinde Trabzonspor’un golünü atan Yusuf Yazıcı’nın babası İsmail Yazıcı, dev maç öncesi oğlunu nasıl motive ettiğini anlattı. Baba Yazıcı, Fener’e gol atmanın oğlunun hayali olduğunu belirterek, “Trabzon, Fener’i en son yendiğinde Yusuf 6 aylıktı. Ben karşılaşma öncesi kendisine inşallah galibiyet golünü atarsın. Yeter ki Fener’e gol at ve kazan, maçtan sonra istersen jübile yapıp, futbolu bırak dedim.Gol atıp hayalimi gerçekleştirdi ama son dakika golüyle berabere kalınca ikimiz de üzüldük. Bana ‘baba sözünü yerine getirdim, ama golü önleyemedik, ne yapayım’ dedi. Çok duygulu anlardı. Yapılacak bir şeyin olmadığını ifade ederek oğlumu tebrik ettim. Tek sevindiğim nokta Yusuf’un gol atması oldu” ifadelerini kullandı.

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