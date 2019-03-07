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Fener'i bağışla kurtarın

Koç, “Finansal Fair Play’de gerideyiz. Hesap açığını kapatarak UEFA’dan ceza almamamız ve seneye iddialı bir kadro kurmamız destek kampanyasının başarısına bağlıdır” dedi.

  • StarSpor
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FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç önümüzdeki günlerde başlayacak bağış kampanyası için taraftarlara seslendi. Kulüp dergisinin mart sayısındaki başyazısında Koç şunları söyledi: “UEFA ile yaptığımız Fair Play anlaşmasına göre taahhüt edilen denk hesap açığını aşmış durumdayız. Ggeçmiş sezonlardaki denk hesap açığı olası bir yaptırımdan kurtulmamızın önünde en büyük engeldir.”

MART AYI BAŞARILARLA BAŞLADI

“Bu denk hesap açığını telafi edecek tek imkan önümüzdeki günlerde başlatacağımız gelir sayılacak destek kampanyamızın başarısıdır. Söz konusu kampanyamızın başarısı, FFP engelini aşmamızı sağlayacak ve gelecek sezonda şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmamız için bize daha geniş bir hareket imkanı yaratacaktır. Mart ayı, peş peşe gelen galibiyetlerle güzel başladı. Başarılı sonuçların artarak devam edeceğine inanıyorum.”

TFF SEÇİMİNDE SİSTEM DEĞİŞSİN

“Bu sezon hedefimiz sonuna kadar inanan bir takımla birlikte ligi en iyi şekilde tamamlamaktır. Maddi durumlara rağmen, gelecek sezon şampiyonluk kupasını getirmek için, büyük bir titizlik ve yoğunlukla çalışıyoruz. Sistematik olarak devam eden hakem hataları ile çok puan kaybettik. TFF başkanlık seçiminde kulüplerin kontenjanı kalkmalı ve adil rekabet ortamının oluşması için Kulüpler Birliği daha fazla söz sahibi olmalı.  

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