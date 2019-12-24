Fener’i durduramazlar

Star Spor 24.12.2019 22:30 - Güncelleme: 24.12.2019 22:30

Geçtiğimiz ay sözleşmesi 30 Haziran 2022’ye kadar uzatılan 33 yaşındaki kanat oyuncusu, “Kalan maçlarda derbideki gibi oynarsak bizi durduramazlar. Çünkü takım olarak kalpten oynadık. Çaykur Rize deplasmanından da üç puanla dönerek devreyi kapatmamız lazım” dedi. Dirar sözleşmesini uzatma konusunda ise “Fenerbahçe’de mutluyum. Büyük bir kulüpte oynadığımın farkındayım. Sahaya çıktığım zaman en iyisini vermeye çalışıyorum. Umarım sezon sonunda şampiyonluğa ulaşırız. B.Münih maçına tek idmanla çıkmıştım, yine de taraftarlar protestosunda haklıydı” ifadelerini kullandı.