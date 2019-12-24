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Spor

Fener’i durduramazlar

KANARYA’NIN Faslı oyuncusu Nabil Dirar, Beşiktaş derbisinde oynadıkları futbolu sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

Star Spor24.12.2019  22:30 - Güncelleme: 24.12.2019  22:30

Geçtiğimiz ay sözleşmesi 30 Haziran 2022’ye kadar uzatılan 33 yaşındaki kanat oyuncusu, “Kalan maçlarda derbideki gibi oynarsak bizi durduramazlar. Çünkü takım olarak kalpten oynadık. Çaykur Rize deplasmanından da üç puanla dönerek devreyi kapatmamız lazım” dedi. Dirar sözleşmesini uzatma konusunda ise “Fenerbahçe’de mutluyum. Büyük bir kulüpte oynadığımın farkındayım. Sahaya çıktığım zaman en iyisini vermeye çalışıyorum. Umarım sezon sonunda şampiyonluğa ulaşırız. B.Münih maçına tek idmanla çıkmıştım, yine de taraftarlar protestosunda haklıydı” ifadelerini kullandı. 

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