Fener’in en büyük rakibi kale direkleri

Kayseri’de başkan sona üstün bir oyun ortaya koyan ancak 24. dakikada Moses, 38’inci dakikada Muriç ve 72. daikkada Gustavo ile 3 topu direkten dönen Sarı-Lacivertli takımın bu sezonki talihsizliği sadece önceki akşam oynanan maçla sınırlı kalmadı. Sezon başından bu yana Fenerbahçe 59 isabetli şut attı ve bunların 18’inde gole ulaşırken, toplam 10 şutu ise direk engelini aşamadı. Kanarya bu sezon ligde topu en fazla direktön dönem takım olarak büyük bir talihsizlik yaşadı. Süper Lig’de Fenerbahçe’nin ardından 6’şar kez direğe takılan Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor ile 5 kez topu direkte patlayan Medipol Başakşehir ligin bu açıdan en talihsiz diğer ekipleri oldular.