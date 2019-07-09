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‘Fener’in nefereyim’

Kosovalı oyuncu “Galatasaray’dan başka bir takımda oynamam diye açıklama yapmadım. En iyi şartlarda transferim sonuçlandı. Bundan sonra Sarı-Lacivertli formayı alın terimle ıslatacağım. Arkadaşlarım ile birikte Fener’i şampiyon yapmak için mücadele edeceğim” dedi.

  • Star Spor
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YAKLAŞIK iki haftalık transfer pazarlığından son ra Galatasaray yerine Fenerbahçe’ye giden Vedat Muriç, 3+1 yıllık imzayı attıktan sonra yeni takımının kampına katıldı. Topuk Yaylasına’na giderek Teknik Direktör Ersun Yanal ve arkadaşları ile tanışan Kosovalı oyuncusu “Artık Sarı-Lacivertli formanın hakkını vermek için mücadele edeceğim. Büyük bir camiaya geldim” diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK BİZE YAKIŞACAK

25 yaşındaki golcü “Galatasaray’dan başka bir takımda oynamam diye bir açıklamam olmadı. Menajerim, benim en iyi şartlarda gideceğim kulüple pazarlık yaptı ve iş bitti. Burada eski kulübüm Çaykur Rizespor da kazandı. Artık geriye değil, ileriye bakmam gerekli. Kadıköy’de büyük Fener taraftarının karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Fener benim için en iyi karardı. Bundan dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim” dedi.

GÜÇLÜ BİR KADRO İLE GELİYORUZ

Fenerbahçe forması altında şampiyonluk yarışının içinde olacaklarını söyleyen Kosovalı yıldız sözlerine şöyle devam etti: “Başta başkanım Ali Koç ve yöneticim Semih Özsoy’a teşekkür ediyorum. Beni transfer etmek için büyük fedekarlık gösterdiler. Yeni sezonda yepyeni bir Fenerbahçe izlettirmek için sahada olacağız. Yönetim güçlü bir kadro kuruyor. Ersun Yanal da çok kaliteli bir hoca. 2019-2020 sezonu Fener’in sezonu olacaktır..”

 

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