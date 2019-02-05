Fener’in reytingi artıyor

OCAK 2019’da dünyada Youtube hesapları en çok izlenen 20 kulüp arasında Türkiye’de sadece Fenerbahçe yer aldı. Son dönemde Başkan Ali Koç’un da önemini vurguladığı Fenerbahçe resmi Youtube hesabı abone ve izlenme sayısını giderek arttırmaya devam ediyor. Ocak 2019’da Fenerbahçe Youtube hesabı 4.18 milyon izlenme sayısıyla 16. sırada yer aldı. Dünyada youtube hesabı çok izlenen kulüp ise 18.6 milyon ile Barcelona oldu. İkinci sırada 18.1 milyon ile Manchuster United var.