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Fener'in sürprizi Skov

Sarı-Lacivertli kulüp, Kopenpag’da forma giyen sağ kanat oyuncusu için harekete geçti. Geçen sezon resmi maçlarda 32 golü olan Skov için Fenerbahçe 2 milyon euro teklif etti.

  • StarSpor
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TRANSFERDE alternatif isimler üzerinde durarak geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin golcü arayışlarında gündemine sürpriz bir isim aldığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Danimarka’nın Kopenhag takımında forma giyen sağ kanat oyuncusu Robert Skov için görüşmelere başladı. İlk olarak oyuncunun menajeri ile görüşüldü.

SKOV’A YILLIK 1 MİLYON EURO

Kariyerinde daha önce Danimarka dışına hiç çıkmayan 23 yaşındaki oyuncunun, teklife sıcak baktığı belirtildi. Skov’a yıllık 1 milyon euro verebileceğini bildiren Fenerbahçe yönetiminin, Kopenhag’a da bonservis bedeli için 2 milyon euroluk bir teklif sunduğu ifade edildi. Geçen sezonki kadrodan Slimani ve Soldado ile yollarını ayıran, Frey’i de satışa çıkartan Kanarya, Skov ile hücum hattını güçlendirmek amacında.

MİLLİ TAKIMDA İLK MAÇINI OYNADI

Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen sol kanatta ve santrfor mevkisinde de görev yapabilen Skov, tam bir gol makinası. Geçen sezon ligde 26 maçta 24 gol, 6 asistlik performans ortaya koyan genç futbolcu tüm resmi karşılaşmalarda ise 32 gol, 10 asistlik performans gösterdi. İlk kez Gürcistan karşısında Danimarka Milli Takımı formasını giyen Skov, genç milli takımlarda ise 39 maçta 19 gol attı.

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