Fenerli kan ağlıyor
Cocu ve Koeman’la çöken Kanarya bir türlü ayağa kalkamıyor. Yanal’la çıktığı 6 resmi karşılaşmada sadece 1 kez kazanan Sarı-Lacivertli takım, ligde küme düşme hattında, kupadan ise elendi. Futbolu da S.O.S veriyor.
TARİHİNİN en karanlık tablolarından birini yaşayan Fenerbahçe bir türlü ayağa kalkamıyor. Sezona başladığı Phillip Cocu ile 10. haftada yollarını ayıran, 15. haftada Koeman’ı da gönderen Sarı-Lacivertliler, 3’üncü teknik direkter Ersun Yanal’la da umduğunu bulamadı. Kanarya, Yanal yönetiminde çıktı- ğı 6 resmi karşılaşmada sadece 1 galibiyet alırken, ligde ateş hattından çıkamadı, Türkiye Kupası’na ise son 16 turunda havlu attı.
AVRUPA HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ!
F.Bahçe, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 18 karşılaşmada 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi ile birlikte 30 maçta sadece 7 kez kazanabildi. Ligde 17 puanla 15’inci basamakta yer alan ve kupadan elendiği için Avrupa kupalarına katılma umudu neredeyse hiç kalmayan Sarı-Lacivretliler’in futbolu da gelecek adına da S.O.S veriyor. Daha önceleri “Ne olacak bu Fener’in hali?” diye sorulurken şimdilerde “Fenerbahçe nereye koşuyor?” soruları sorulmaya başlandı.
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