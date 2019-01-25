Fenerli kan ağlıyor

TARİHİNİN en karanlık tablolarından birini yaşayan Fenerbahçe bir türlü ayağa kalkamıyor. Sezona başladığı Phillip Cocu ile 10. haftada yollarını ayıran, 15. haftada Koeman’ı da gönderen Sarı-Lacivertliler, 3’üncü teknik direkter Ersun Yanal’la da umduğunu bulamadı. Kanarya, Yanal yönetiminde çıktı- ğı 6 resmi karşılaşmada sadece 1 galibiyet alırken, ligde ateş hattından çıkamadı, Türkiye Kupası’na ise son 16 turunda havlu attı.

AVRUPA HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ!

F.Bahçe, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 18 karşılaşmada 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi ile birlikte 30 maçta sadece 7 kez kazanabildi. Ligde 17 puanla 15’inci basamakta yer alan ve kupadan elendiği için Avrupa kupalarına katılma umudu neredeyse hiç kalmayan Sarı-Lacivretliler’in futbolu da gelecek adına da S.O.S veriyor. Daha önceleri “Ne olacak bu Fener’in hali?” diye sorulurken şimdilerde “Fenerbahçe nereye koşuyor?” soruları sorulmaya başlandı.