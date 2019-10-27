Fenerlileri kızdıran Mesut Özil açıklaması
İngiltere Milli Takımı’nın eski kalecilerinden Paul Robinson, Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transfer olma ihtimali hakkında sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken açıklamalarda bulundu.
- Star Spor
Sky Sports’a konuşan Robinson, “Fener’in Mesut için çekici bir alternatif olduğunu düşünmüyorum. Oraya gitmek, kendisi için doğru bir adım olmaz. Özil, üst seviye bir oyuncu ve daha iyi takımlarda oynayabilir. Ancak şu anda kulübüyle açık bir şekilde sıkıntı yaşıyor. Bunun derhal çözülmesi gerek” dedi. ABD spor portalı Belacher ise Mesut Özil’in bir sonraki durağının MLS olacağını öne sürdü. Arsenal ile 2021’in yazına kadar sözleşmesi olan Mesut Özil haftalık 350 bin sterlin kazanıyor.
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