Ferdi Eljif'i gölgesinde bırakacak Gazişehir maçında 15 dakika şans bulan Ferdi, kalitesini kısa sürede gösterdi. F.Bahçe tarihinin en genç yaşta gol atan 3. oyuncusu olan Ferdi Kadıoğlu'nun Eljif'den kazanılan 16 milyon Euro'dan daha fazlasını getirebileceği iddia ediliyor.