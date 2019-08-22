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Ferdi Eljif'i gölgesinde bırakacak

Gazişehir maçında 15 dakika şans bulan Ferdi, kalitesini kısa sürede gösterdi. F.Bahçe tarihinin en genç yaşta gol atan 3. oyuncusu olan Ferdi Kadıoğlu'nun Eljif'den kazanılan 16 milyon Euro'dan daha fazlasını getirebileceği iddia ediliyor.

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Gazişehir maçında Fenerbahçe'nin 5'nci golünü atan Ferdi Kadıoğlu, 2007-08 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de gol atan en genç üçüncü oyuncu olmayı başardı.
 
16 MİLYON EURO'YA NAPOLİ'YE 
 
18 yıl 11 ay 23 günde gol atan Elif Elmas 16 milyon Euro'ya Napoli'ye gitti. 19 yıl 2 ay 11 günlükken gol atan Salih Uçan, 4 milyon Euro kiralama ve 13.5 milyon Euro opsiyonla Roma'ya kiralandı.
 
FERDİ REKORU GELİŞTİREBİLİR 
 
19 yıl 10 ay 12 günlükken gol atan Ferdi'den de Fenerbahçe'nin büyük paralar kazanacağı konuşulmaya şimdiden başlandı. Ferdi'nin şans verilmesi halinde Elji'in rekorunu kıracağı iddia ediliyor.

Canlı bombanın yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

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