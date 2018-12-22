Ferdi Kadıkoğlu 13 dakikada Ersun Yanal'ı etkiledi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Giresunspor'u 5-2 yenerek tur atlayan F.Bahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ı sevindiren bir başka olay ilk kez A takım forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun başarılı futboluydu.

Son 13 dakikada oyuna giren Ferdi, hücumda son derece olumlu işler yaptı... 7 Ekim 1999'da Hollanda'da doğdu. Çok az Türkçe biliyor. Takım arkadaşlarıyla İngilizce konuşuyor. Her iki ayağını da kullanabiliyor. On numaranın yanı sıra kanatlarda da oynayabiliyor.

Sezon başı 1.4 milyon Euro'ya transfer edildi. Geçen sezon Hollanda 2. Ligi'ndeki NEC Nijmegen'de 39 maçta forma giydi; 8 gol attı, 13 asist yaptı. Bu sezon sadece U21 Ligi'nde 6 maçta forma şansı buldu. En büyük artısı oyun görüşünün üst düzeyde olması. En önemli dezavantajı fiziksel yönden zayıf olması. Savunma yönü de eksik. Cocu ve Koeman tarafından oynatılmamasının en büyük sebebi de bu.

Fiziksel gelişimini tamamlarsa uluslararası bir yıldız olabileceği belirtiliyor.

(Hürriyet)