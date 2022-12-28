Ferdi Kadıoğlu: 11 kişi mücadele edebilmek de önemliydi

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, 4-0'lık Hatayspor galibiyeti sonrası konuştu.

Sözlerine yeni yıl dilekleri ile başlayan Ferdi, "Fenerbahçeliler'in yeni yılını kutluyorum. Umuyorum ki 2023 sarı lacivertle dolu bir yıl olur. Maçtan ötürü çok mutluyum. Saha içinde çok sıkı çalıştık. Bunun sonucunda çok gol attık. Daha da fazla gol atabilirdik. 4 gol de kötü değildir." dedi.

Son 3 maçta takımın 10 kişi kalması ile ilgili konuşan Ferdi, "Arka arkaya aldığımız 2 yenilgiden sonra kazanmak önemliydi. Başarabilmekten ötürü mutluyum. 11 kişi mücadele edebilmek de önemliydi. Umuyorum ki 2023'te de böyle devam ederiz. Sezonun geri kalanında da güzel şeyler yapmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Son olarak Trabzonspor maçı sonrası geri dönmenin önemli olduğunu söyleyen genç oyuncu, "Trabzonspor maçından sonra geri dönmek kolay değildi. 3 gün sonra bu maçın olduğunu biliyorduk. Kendimize güvenmemiz gerekiyordu, bunu da yaptık. Biz güçlü bir takımız. Maçı 11 kişi bitirmemiz gerekiyordu. Bugün oldukça fazla şanslar yarattık. Pres anlamında oldukça iyi işler başardık. Maalesef son maçlarda istediğimiz sonuçları alamadık. Bugün bu maçı kazandık." diyerek sözlerini noktaladı.