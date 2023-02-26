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Spor

Ferdi Kadıoğlu bile bu teklife inanamadı! Fenerbahçe'nin kasası milyonlarla dolup taşacak

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla birçok Avrupa ekinin dikkatini çekmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, Juventus'un teklifte bulunmaya hazırlandığı Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar...

26 Şubat 2023 Pazar 20:38 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu bile bu teklife inanamadı! Fenerbahçe'nin kasası milyonlarla dolup taşacak
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Fenerbahçe'nin performansıyla parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu için Avrupa ekipleri sıraya girmiş durumda. Son olarak Juventus'un talip olduğu ve teklifte bulunmaya hazırlandığı Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe, bonservis bedelini belirledi.

FERDİ KADIOĞLU'NUN TALİPLERİ BİTMİYOR

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla sergilediği başarılı performansla büyük beğeni topladı. Adı birçok ekiple gündeme gelen Ferdi Kadıoğlu, Borussia Dortmund, Napoli, Inter, Milan ve Juventus'un radarında.

JUVENTUS TEKLİFTE BULUNMAYA HAZIRLANIYOR

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A devi Juventus, Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Sezon sonunda genç oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen İtalyan ekibi, şimdiden girişimlerine başladı. Fenerbahçe'ye teklifte bulunmaya hazırlanan Juventus, şimdiden anlaşıp transferi noktalamak istiyor.

FENERBAHÇE, BONSERVİS BEDELİNİ BELİRLEDİ

Sarı-lacivertli yönetim ise Ferdi Kadıoğlu için bonservis bedelini belirledi. 23 yaşındaki milli oyuncu için en az 25 milyon euro isteniyor. Eğer transfer bu rakamla gerçekleşirse Fenerbahçe, tarihinin en pahalı oyuncu satışı olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 31 resmi maçta forma giyen Ferdi Kadıoğlu, bunların 30'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 2645 dakika süre alan 23 yaşındaki milli yıldız, 3 asistle skora etki etti.

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