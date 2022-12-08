Ferdi Kadıoğlu: Jorge Jesus enteresan bir insan

Fenerbahçe'de sezonun öne çıkan isimlerinden Ferdi Kadıoğlu; açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan oyuncu sezon değerlendirmesinde bulundu ve geleceği hakkında konuştu.

Ferdi açıklamasında; "En son maçta Alanya maçından galibiyetle ayrıldık. Kendi evimizde La Liga ekipleriyle oynadık. O maçlardan da galibiyetle ayrılmak bizim için iyi bir testti. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geldiğim ilk yıl benim için oldukça zorluydu. Benim için bir adaptasyon süreci oldu ama ben kendime hep inanmayı sürdürdüm. Sürekli çalışıyorum, aynı seviyede kalabilmek için. Her yağmurdan sonra güneş açar." dedi.

"JESUS ENTERESAN BİR İNSAN"



23 yaşındaki oyuncu; "Trabzonspor'a karşı zor bir maç olacak. Süper Lig'de kolay bir maç yok. Büyük bir maça çıkacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız. Ligde 1. sıradayız ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Oynayacağımız maça kadar da en iyi şekilde hazır olacağız. Jesus, enteresan bir insan. Sahada sürekli aktif. Bazen eğlenceli anlar da yaşıyoruz. Onunla çalışıyor olmak bizim için zorlu olabiliyor çünkü talepkar bir hoca. Michy onun için 'polis' ifadesini kullanmıştı. Ben de böyle ifade edebilirim, bu kelime bence doğru, güzel bir kelime." sözlerini sarf etti.

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Transfer iddiaları hakkında da konuşan Kadıoğlu; "Ben şu anda Fenerbahçe'deyim, Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Ben Fenerbahçe'nin hedeflerine odaklandım. Tek amacımız şu anda ikinci yarı için hazır duruma gelmek. Dolayısıyla şu an için bunları söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.