Ferdi Kadıoğlu: Kötü bir durumdayız

5 Şubat 2022 Cumartesi 21:58 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 21:58

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından konuştu.

Karşılaşma hakkında konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Hayal kırıklığı yaşıyorum. Kötü bir durumdayız. Kazanamadık. Kolay bir gol yedik. Takım olarak saha içerisinde her şeyi verdik ama yeterli olmadı. Daha fazla gol pozisyonu yaratmalıyız. Bunu da özgüvenli yapmalıyız. Zor bir durumdayız." dedi.

Ferdi Kadıoğlu ayrıca, "Bireysel olarak en iyimi ortaya koymaya çalışıyorum, nerede oynarsam oynayayım. Hatalar da yapabiliyorum ama iyi şeyler de çıkarıyorum. Ben sahada yüreğimi ortaya koyuyorum. Her şeyimizi veriyoruz takım olarak. Beraber bir şekilde daha sıkı çalışmalıyız. Bir sonraki maça bakacağız." ifadelerini kullandı.