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Spor

Ferdi Kadıoğlu sarı kart cezalısı

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu bu akşam oynanan Fatih Karagümrük maçında sarı kart görerek 19 maçın ardında sarı kart cezalısı oldu. Ferdi Kadıoğlu bu cezası nedeniyle Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan MKE Ankaragücü maçında sahada olamayacak.

IHA10 Nisan 2023 Pazartesi 22:43 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu sarı kart cezalısı
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19 maçtır sarı kart ceza sınırında olan Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Fatih Karagümrük maçında sarı kart görerek 19 maçın ardından sarı kart cezalısı oldu. Ferdi, 29. haftada oynanacak olan MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Ligde 19 maçtır sarı kart ceza sınırında forma giyen Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Fatih Karagümrük maçının 42. dakikasında sarı kart görerek, seriye son verdi. 19 maçtır sarı kart ceza sınırında süre alan Ferdi Kadıoğlu, ilk olarak ligin ilk 2 haftasında oynanan Ümraniyespor ve Kasımpaşa maçlarında üst üste sarı kart görmüştü. 3. defa ise 5. haftadaki Kayserispor müsabakasında sarı kart gören Ferdi Kadıoğlu, bu haftadan sonra 28. haftaya kadar ceza sınırında görev aldı. Karagümrük maçının 42. dakikasında sarı kart gören Ferdi, 29. haftada Ülker Stadı'nda oynanacak olan MKE Ankaragücü müsabakasında forma giyemeyecek.

Ferdi, sarı-lacivertli forma ile ligde çıktığı 25 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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