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Spor

Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de en fazla süre alan isim oldu

Trendyol Süper Lig'de bu sezon en fazla süre alan isim Fenerbahçe'de forma giyen yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu oldu.

AA4 Haziran 2024 Salı 14:05 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de en fazla süre alan isim oldu
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Trendyol Süper Lig'de tamamlanan 2023-2024 sezonunun en fazla süre alan ismi, Fenerbahçe'nin başarılı kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sezonun istatistikleri açıklanırken, "en çok süre alan oyuncular" listesinin başında, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu yer aldı.

Ferdi Kadıoğlu, geride kalan sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 37 maça çıkarken, toplam 3 bin 328 dakika sahada kalarak bu alanda zirvenin sahibi oldu.

Fenerbahçeli futbolcuyu, 38 maçta 3 bin 310 dakikayla Kasımpaşalı Haris Hajradinovic ile 37 maçta 3 bin 299 dakikayla Galatasaraylı Fernando Muslera takip etti.

EN FAZLA SÜRE ALAN 10 İSİM

Süper Lig'de geride kalan sezonun en fazla süre alan 10 oyuncusu şöyle:

OyuncuTakımMaçSüre (Dakika)
1- Ferdi KadıoğluFenerbahçe373328
2- Haris HajradinovicKasımpaşa383310
3- Fernando MusleraGalatasaray373299
4- Guilherme Haubert SityaKonyaspor373267
5- Aytaç KaraKasımpaşa373247
6- Okan KocukSamsunspor363240
7- Soner DikmenKonyaspor373214
8- Uğur ÇiftçiSivasspor363207
9- Nihad MujakicMKE Ankaragücü363203
10- Dusan TadicFenerbahçe383157

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