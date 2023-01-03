Ferdi Kadıoğlu: Top oynamak neredeyse imkansızdı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 2-1'lik Antalyaspor galibiyetinin ardından konuştu.

Zeminin kendilerini çok etkilediğini söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Gerçekten zorlu bir maçtı. Saha şartları da zorlayıcıydı. Top oynamak neredeyse imkansızdı. Bu yüzden daha çok havadan oynadık. Geri dönüp 3 puan aldığımız için mutluyum." dedi.

GALATASARAY DERBİSİ

Hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi hakkında da konuşan Ferdi, "Galatasaray maçı çok önemli olacak. Mutluyum, derbide oynayacağım. 1 sarı kart daha görsem cezalı olacaktım. Sıkı çalışıp, iyi bir anlayışla sahada olacağız." ifadelerini kullandı.