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Spor

Ferdi Kadıoğlu Türkiye'yi seçti

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, merakla beklenen Milli takım tercihini yaptı. Ferdi Kadıoğlu Türk Milli Takımı'nı seçti.

Sabah3 Aralık 2021 Cuma 11:52 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 11:52
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Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, daha önce mart ayını beklediğini söylese de kendisi açısından son derece kritik olan milli takım kararını verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; 22 yaşındaki oyuncu, Kanada ve Hollanda Milli Takımları'nda da görev yapma hakkına sahip olmasına rağmen Türkiye'yi tercih etti.

Genç yıldız, henüz bu kararı resmi olarak açıklamadı ancak yakın çevresiyle paylaştı. Ferdi Kadıoğlu'nun resmi açıklamayı da yılbaşına kadar yapacağı belirtildi.

Ferdi Kadıoğlu, bu kararıyla Fenerbahçe'de Türk statüsünde oynamaya devam edebilecek.

Sarı-lacivertli yönetimin Ferdi'ye yakın zamanda 5 yıllık yeni bir sözleşme önereceği bildirildi.

Genç yıldızın takımda kalmak istediği için bu görüşmelere başlamak için sabırsızlandığı ifade edildi.

7 Eylül 1999 doğumlu Ferdi, Hollanda'da Nec Nijmegen altyapısında yetişti. Fenerbahçe, henüz 18 yaşındayken oyuncuya 1.4 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattı.

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