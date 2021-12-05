Ferdi Kadıoğlu: Vitor Pereira bana özgüven aşıladı

5 Aralık 2021 Pazar 23:23 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 23:23

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Ferdi Kadıoğlu "Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Takım olarak iyi iş çıkardık. 4-0 kazandığımız için mutluyuz." dedi.

Vitor Pereira hakkında açıklama yapan Ferdi Kadıoğlu "Hoca bana özgüven aşıladı. Bana şans veriyor, özgürlük tanıyor. En önemlisi bugün galip gelmekti. Bundan dolayı da gururlu ve mutluyuz. Sadece atak olarak değil savunmada da görevlerimi yerine getirmem gerekiyor. Hafta hafta daha iyi işler yapabileceğimi düşünüyorum. Defansif olarak da verilen görevlerimi yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Seri galibiyetler almaları gerektiğini söyleyen Ferdi Kadıoğlu "Bu tip galibiyetlere önümüzdeki haftalarda devam etmeyi umuyorum." diye konuştu.