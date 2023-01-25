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Spor

Ferdi Kadıoğlu'na Alman kancası! Harekete geçtiler...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun ismi birçok transfer dedikodusuna karışıyor. Sezon başından beri İtalyan kulüpleri ile adı anılan milli oyuncunun ismi bu seferde Alman basınında yankılandı. İşte detaylar...

Fotomaç25 Ocak 2023 Çarşamba 20:20 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu'na Alman kancası! Harekete geçtiler...
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Fenerbahçe'de sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri de Ferdi Kadıoğlu oldu.

Genç futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus tarafından farklı mevkilerde denendi.

Sağ ve sol bekte forma giyebilen Ferdi Kadıoğlu, sergilediği performansla taraftarların da büyük beğensini kazandı.

Alman basınında yer alan habere göre Borussia Mönchengladbach, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

Ancak haberde Mönchengladbach'ın genç oyuncuyu kadrosuna katma konusunda Serie A'dan rakiplerinin olduğu bildirildi.

23 yaşındaki genç futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 karşılaşmada görev aldı.

Bu maçlarda 2 asiste imzasını attı.

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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