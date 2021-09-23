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Spor

Ferdi Kadıoğlu'ndan Giresunspor maçı sonrası itiraf

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'nin, Giresunsporu 2-0 yendiği maçın ardından Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu. Kadıoğlu, buldukları golden sonra oyundan düştüklerini belirtirken, 'Pres yetersizdi, hakim olamadık.' şeklinde konuştu.

23 Eylül 2021 Perşembe 22:18 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 22:18
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Fenerbahçe'nin Giresunspor'u 2-1 yendiği maçta ilk golü atan Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ferdi Kadıoğlu "Çok mutluyum, gol için de aynı şekilde. Özellikle 2. dakikada attığımız golden sonra çok mutlu olduk. Sonrasında oyundan düştüğümüz anlar oldu, pres yetersizdi, hakim olamadık. 2. yarıda kendi oyunumuzu geliştirdik, ritmi arttırdık, 2-0 yaptık ama rakibe gol imkanı verdik, şanslar verdik, sonuç olarak 3 puan için mutluyuz. Kendimizi geliştirerek devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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