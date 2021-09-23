Ferdi Kadıoğlu'ndan Giresunspor maçı sonrası itiraf

23 Eylül 2021 Perşembe 22:18 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 22:18

Fenerbahçe'nin Giresunspor'u 2-1 yendiği maçta ilk golü atan Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ferdi Kadıoğlu "Çok mutluyum, gol için de aynı şekilde. Özellikle 2. dakikada attığımız golden sonra çok mutlu olduk. Sonrasında oyundan düştüğümüz anlar oldu, pres yetersizdi, hakim olamadık. 2. yarıda kendi oyunumuzu geliştirdik, ritmi arttırdık, 2-0 yaptık ama rakibe gol imkanı verdik, şanslar verdik, sonuç olarak 3 puan için mutluyuz. Kendimizi geliştirerek devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.