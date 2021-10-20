Ferdi Kadıoğlu'ndan ''milli takım'' açıklaması

20 Ekim 2021 Çarşamba 16:47 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 16:49

Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın Belçika temsilcisi Antwerp'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de, futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Ferdi Kadıoğlu yarın güzel bir maç oynayacaklarını söyleyerek, "Bizim için, oyuncularımız için, kulübümüz için güzel bir maç olacak. Aynı zamanda eski takım arkadaşlarımız Frey ve Samatta ile karşılaşacağız, onları tekrar görmek güzel olacak. Umarım güzel bir sonuç alırız ve Avrupa'da iyi bir iş çıkarırız" dedi.

"KENDİMİ BU POZİSYONDA RAHAT HİSSEDİYORUM"

Teknik direktör Vitor Pereira geldiğinden bu yana kanat bekte görev almasıyla ilgili gelen soruya Ferdi Kadıoğlu, "Şu anda bu pozisyondayım çünkü yeni hocamızla birlikte yeni bir formasyonda oynuyoruz. Hocamız da beni bu pozisyonda oynatmak istediğini söyledi. Ben de her geçen gün bu pozisyonda iyi duruma geliyorum. Kendimi bu pozisyonda rahat hissediyorum. Hocamız beni nereye koyarsa orada oynarım" yanıtını verdi.

"3 FARKLI MİLLİ TAKIMI SEÇME İHTİMALİM VAR, HENÜZ KARAR VERMEDİM"

Milli takım seçimiyle ilgili konuşan Kadıoğlu, "Tabii ki zor bir karar. 3 farklı milli takımı seçme ihtimalim var. Henüz bir karar vermedim. Karar verdiğimde herkes görecektir. Benim yapmam gereken, sabırlı düşünüp doğru bir karar vermek" diye konuştu.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Ferdi Kadıoğlu son olarak yarınki maçta her şeylerini vermeleri gerektiğini kaydederek, "Son maçta hayal kırıklığına uğradık ama şu anda bunu değiştiremeyiz. Yarınki maçta her şeyimizi vermeliyiz ve bir önceki maçı telafi etmeliyiz. Gerçekten önemli bir maç. Elimizden gelenin en iyisini göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı ve sözlerini noktaladı.