Ferdi Kadıoğlu'ndan muhteşem resital!
Taraftar onu takımda görmek istiyor, Ersun Yanal her seferinde ‘Hazır değil’ diyor. Sabırla kendisine şans gelmesini bekleyen Ferdi Kadıoğlu, hafta içerisinde İstanbulspor ile oynanan kupa maçında 1 gol, 1 asistlik katkı sağlamış, futboluyla adeta resital sunmuştu.
Genç oyuncunun Moses ve Dirar’ın yokluğunda dün akşam 11’de oynama umudu vardı ancak aradığı fırsatı ikinci yarıda buldu. Ersun Yanal, sakatlanan Serdar’ın yerine Ferdi’yi sahaya sürdü. Genç oyuncu sağ kanatta yine harika bir futbol sergiledi. 20 yaşındaki oyuncu, 74. dakikada ise ceza sahası dışından jeneriklik bir gole imza attı. Bu sezon 7 resmi maçta sadece 229 dakika sahada kalan Ferdi, buna rağmen 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
(Fanatik)
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