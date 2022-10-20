İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2022 Perşembe / 25 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5952
  • EURO
    18,2275
  • ALTIN
    973.532
  • BIST100
    3900.85
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ferdi Kadıoğlu'nu yıkan haber! Resmen duyurdular
Spor

Ferdi Kadıoğlu'nu yıkan haber! Resmen duyurdular

Ferdi Kadıoğlu'na kötü haber Güney Amerika'dan geldi. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un sağ bek oyuncusu Fabricio Bustos'u istediği ileri sürüldü. Ferdi Kadıoğlu, transferin gerçekleşmesi halinde formayı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. İşte detaylar...

Star Gazetesi20 Ekim 2022 Perşembe 21:37 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu'nu yıkan haber! Resmen duyurdular
ABONE OL

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na alternatif olarak sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un Fabricio Bustos'u istediği iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Ferdi Kadıoğlu, formayı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

FERDİ KADIOĞLU'NA KÖTÜ HABER

Teknik direktör Jorge Jesus ile fırtına gibi esmeye devam eden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun formayı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Güney Amerika basınına göre; Jesus, Internacional'de forma giyen Fabricio Bustos'u istiyor.

HEM SAĞ BEK, HEM SAĞ ÖNDE OYNAYABİLİR

26 yaşındaki Arjantinli oyuncunun hem sağ bek pozisyonunda hem de sağ önde oynayabiliyor. Bustos'un takımı Internacional'den de ayrılmak istediği iddia ediliyor.

FERDİ KADIOĞLU'NU ZORLAYABİLİR

Fenerbahçe'nin Fabricio Bustos'u transfer etmesi halinde Ferdi Kadıoğlu'nu zorlu bir rekabet bekliyor. 23 yaşındaki milli oyuncu, Bustos ile forma mücadelesine girecek. Ferdi, bu sezon sarı-lacivertli formayla 15 resmi maça çıktı ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.