Ferdi Kadıoğlu'nu yıkan haber! Resmen duyurdular

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na alternatif olarak sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un Fabricio Bustos'u istediği iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Ferdi Kadıoğlu, formayı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

FERDİ KADIOĞLU'NA KÖTÜ HABER

Teknik direktör Jorge Jesus ile fırtına gibi esmeye devam eden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun formayı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Güney Amerika basınına göre; Jesus, Internacional'de forma giyen Fabricio Bustos'u istiyor.

HEM SAĞ BEK, HEM SAĞ ÖNDE OYNAYABİLİR

26 yaşındaki Arjantinli oyuncunun hem sağ bek pozisyonunda hem de sağ önde oynayabiliyor. Bustos'un takımı Internacional'den de ayrılmak istediği iddia ediliyor.

FERDİ KADIOĞLU'NU ZORLAYABİLİR

Fenerbahçe'nin Fabricio Bustos'u transfer etmesi halinde Ferdi Kadıoğlu'nu zorlu bir rekabet bekliyor. 23 yaşındaki milli oyuncu, Bustos ile forma mücadelesine girecek. Ferdi, bu sezon sarı-lacivertli formayla 15 resmi maça çıktı ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.