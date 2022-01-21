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Spor

Ferdi Kadıoğlu'nun Milli Takım seçimi resmileşti

A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Fenerbahçeli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun seçiminin FIFA nezdinde de resmiyet kazandığı açıklandı.

AA21 Ocak 2022 Cuma 23:26 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 23:27
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Kısa bir süre önce A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun seçimi, FIFA nezdinde de resmiyet kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, daha önce ümit ve genç milli seviyede Hollanda'yı temsil eden Ferdi Kadıoğlu'nun A milli düzeyde Türkiye forması giyebilmesi için TFF'nin FIFA'ya yapmış olduğu başvuru bugün itibarıyla sonuçlandı.

TFF'nin açıklamasında, "Ferdi Kadıoğlu'na, ay-yıldızlı formayla nice başarılar kazanacağı bir milli takım kariyeri diliyoruz." denildi.

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