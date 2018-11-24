Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi NEC Nijmegen oluyor

Sarı-lacivertli takımda sezon başında NEC Nijmegen’den transfer edilen 19 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, bir kez daha sakatlanmasına karşın geleceği açısından önemli kararlar almak istiyor.

Şu ana kadar süre alma şansı yakalayamayan Ferdi, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak gidebileceği bir takım arıyor. ELF Voetbal’a yansıyan haberlerde, Ferdi ve menajeri Karel Jansen’in kulüple bir görüşme yapacağı aktarıldı. Karel Jansen’in Hollanda basınına, “Kasım sonu ve Aralık başında bir görüşme olacak. Fenerbahçe yönetimine bir talepte bulunacağız. Ferdi’nin devre arasında bir takıma kiralanmasını önereceğiz. Ferdi, süre almak, oynamak istiyor. Ancak Fenerbahçe’de şu an için böyle bir düşünce yok” dediği aktarıldı.