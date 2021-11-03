Ferdinand'dan Ronaldo'ya övgü dolu sözler

3 Kasım 2021 Çarşamba 15:44 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 15:44

UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu 4. maçında 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Atalanta-Manchester United maçının ardından katıldığı spor programında açıklama yapan MANU'nun eski yıldızı Rio Ferdinand, takımının gollerini kaydeden Cristiano Ronaldo'yu övgü dolu sözlerle destekledi.

Ferdinand, Ronaldo hakkında: "Yeterince çalışmadığını söylüyorlar ama oyundaki en zor şeyi yapıyor, gol atıyor. Herhangi bir ülkede, herhangi bir stadyumda, herhangi bir zamanda, en önemli anda ortaya çıkıyor ve işini yapıyor." sözlerini söyledi.

"UNİTED DAĞINIK OYNADI"



Manchester United'ın Atalanta karşısında oynadığı oyunu beğenmediğini söyleyen Ferdinand, "Eğer Manchester United, Manchester City ile ikinci yarıdaki gibi oynasaydı yine mağlup olur, üç, dört, beş gol atardı. Yoğunluk yoktu. Buna baktığınızda, nasıl bir oyun oynadıklarını merak ediyorsunuz. Dağınık oynadılar. Cristiano ikinci yarıda onları kurtardı."