Ferencvaroslu futbolcu Cadu: Fenerbahçe'ye karşı elimizden geleni yapacağız

Ferencvaros formasını giyen Cadu, her futbolcunun hayalinin Fenerbahçe gibi büyük bir takımla karşılaşmak olduğunu belirtti.

Brezilyalı futbolcu, ligde Nyiregyhaza karşısındaki mağlubiyetten dersler aldıklarını anlatarak, "Ligdeki son maçı kaybetmemiz morallerimizi bozdu ama o maçtaki hatalarımız bizim hatalarımızdı. Hatalarımızdan dersler aldık. Hatalarımızın üzerine çalıştık ve aynı hataları yapmayacağımızdan eminiz." şeklinde konuştu.

Cadu, hücum konusunda hazırlıklı olduklarının altını çizerek, "Fenerbahçe çok büyük bir takım, bunu hepimiz biliyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Zaten her futbolcunun hayali böyle büyük bir takımla oynamaktır." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.