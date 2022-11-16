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Spor

Ferhat Akbaş: Her maç bizim için önemli

Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, 3-0 kazandıkları VakıfBank müsabakasının ardından hedeflerinin her maçı kazanmak olduğunu söyledi.

IHA16 Kasım 2022 Çarşamba 22:22 - Güncelleme:
Ferhat Akbaş: Her maç bizim için önemli
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Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında karşılaştığı VakıfBank'ı setlerde 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Akbaş, sezonun başında olduklarını ifade ederek, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü biz Bugün iyi oynuyoruz ama bunun sebebi çalışmak. Çok iyi antrenman yapıyoruz ve bu sahaya yansıyor. Güçlü kadroyuz. Daha sezon başı. Her maç bizim için önemli" şeklinde konuştu.

"Boskovic, herkesin örnek alması gereken bir oyuncu"

Sırp oyuncusu Tijana Boskovic'in performansı ile ilgili de konuşan Akbaş, "Sadece teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir oyuncu. Muazzam bir sporcu. Takımımıza çok iyi liderlik yapıyor. Hem oyun olarak hem karakter olarak. Herkesin örnek alması gereken bir oyuncu" ifadelerini kullandı. Ferhat Akbaş, takım olarak hedeflerinin çıktıkları her maçı kazanmak olduğunu dile getirdi.

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