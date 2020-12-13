Ferhat Arıcan: Bu daha başlangıç, hedefimiz olimpiyatlar

DHA 13 Aralık 2020 Pazar 19:17 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 19:17

Podyumda kendisine özel hareketleri sergileyen Arıcan, paralel barda, jüriden 15 bin 100 puan alarak altın madalyaya uzandı. Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, elde ettiği başarıların ardından Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Ferhat Arıcan, "Halkımıza bu madalyaları armağan ettiğim için çok mutluyum. Şu dönemde çok çalışıp çok emek verdim. Emeklerimin de karşılığını aldım. Pandemide gerçekten çok çalıştım. Özellikle ekran başındakilerin bu zor süreçlerde biraz olsun da yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize. Bu daha başlangıç, hedefimiz olimpiyatlar. Olimpiyatlarda da yine aynı seriye devam edip daha da başarılı olacağız" dedi.