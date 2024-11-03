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Spor

Ferhat Gündoğdu'dan Arda Kardeşler açıklaması! ''Yanlış kararlar verdiğinin farkında''

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakem Arda Kardeşler'in Galatasaray-Beşiktaş maçında verdiği kararlar ve son durumu hakkında konuştu. 36 yaşındaki hakemin dinlendirileceğini söyleyen Ferhat Gündoğdu 'Hatalı bir maç yönetip herkesin sizi eleştirmesi kolay değil. Yanlış kararlar verdiğinin farkında.' dedi. İşte detaylar...

Akşam3 Kasım 2024 Pazar 09:14 - Güncelleme:
Ferhat Gündoğdu'dan Arda Kardeşler açıklaması! ''Yanlış kararlar verdiğinin farkında''
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Süper Lig'in 10. haftasında Rams Park'ta Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinde düdük çalan hakem Arda Kardeşler, verdiği kararlarla tartışma konusu olmuştu. Sarı kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanan mücadelenin ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Kardeşler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Spor Gecesi Dijital kanalına konuşan Gündoğdu, 36 yaşındaki hakemin dinlendirileceğini duyurdu.

Sürenin ise 4-6 hafta olacağını belirten MHK Başkanı, şunları söyledi: "Hatalı olduğumuz zaman bedelini ödeyeceğiz. Hatta ağır da bedel ödeyeceğiz. Derbide 8 pozisyon vardı. Bunları kendi içimizde değerlendirmesini yaptık. Gözümüzden kaçan bir şey olur diye UEFA'daki danışmanlara da yolladık. Kendisini de ben dün aradım moral vermek için. Hatalı bir maç yönetip herkesin sizi eleştirmesi kolay değil. Yanlış kararlar verdiğinin farkında. Kendisine '8 pozisyonu yollayacağım ve sakin kafayla bak, sonra neden bu kararları verdiğini ve neyin etkilediğini bulalım' dedik. Sonrasında 'sana bir süre görev vermeyeceğiz bunlara iyi çalış' diyeceğiz. Kimseden vazgeçmiş değiliz."

  • arda kardeşler
  • hakem

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