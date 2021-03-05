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Spor

Fernandao'dan doping skandalı! Goias sözleşmesini feshediyor

Süper Lig'in eski gol kralı Fernandao'nun Brezilya'da Serie B ekibi Goias'ta forma giydiği maçta yasaklı madde kullandığı tespit edildi. Fernandao'nun sözleşmesinin feshedileceği belirtildi.

05 Mart 2021 Cuma 20:38 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 20:38
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Süper Lig'de Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giyen gol kralı Fernandao'nun yasaklı madde kullandığı tespit edildi. Brezilya'da Serie B'ye düşen Goias'ta son haftalarda yapılan testlerinde dopingli madde bulunduğu kaydedilen Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinin feshedilmek üzere olduğu kaydedildi.

Skorer'in aktardığı habere göre, kulüp başkanı Paulo Rogerio Pinheiro, Fernandao'nun vitamin aldığını belirtirken, "Fernandao'nun doping yaptığı tespit edildi ve onunla sonrasında finansal bir anlaşmaya varamadık. Ortalama üstü bir oyuncu, eğer Serie A'da olsaydık takımda kalırdı. Onun durumunu anlıyorum, kapı açık. Doping durumu bittiğinde ve tekrar Serie A'da olduğumuzda, Goias'ın kapıları ona açık. Yaptığı şey saçmaydı, internetten vitamin alıp bize haber vermeden almış. Umarım az ceza alır." ifadelerini kullandı.

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