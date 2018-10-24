Fernandes açıkladı 'En çok Türkiye Ligi’ni özledim'
BEŞİKTAŞ’TA bir dönem forma giyen ve iz bırakan Manuel Fernandes, geri dönüş sinyali verdi.
BEŞİKTAŞ’TA bir dönem forma giyen ve iz bırakan Manuel Fernandes, geri dönüş sinyali verdi. Lokomotiv Moskova forması giyen Portekizli yıldız şu açıklamayı yaptı:
TUTKULARI İNANILMAZ
Lokomotiv Moskova’da bana karşı dürüst olmadılar. Ocak ayında ayrılabilirim. Kariyerimde farklı ülkelerde forma giydim. Ancak Türkiye’de farklı bir ortam vardı. En çok Türkiye Ligi’ni özledim. Maçlarda olağanüstü bir atmosfer oluyor. Bambaşka bir boyuttasınız. Türk taraftarların maçlardaki tutkusu inanılmaz ve bulaşıcı bir şey. Türkiye Ligi’ni çok özlediğimi söyleyebilirim.
(Aksam)
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