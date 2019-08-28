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Fernandes'te uçurum var

Kartal bonservisi elinde olan 33 yaşındaki oyuncuya 1.1 milyon euro teklif etti. Menajer Özçam, “Fernandes geçen sezon 4 milyon euro alıyordu. Bu paraya oynamaz” dedi. Yıldız futbolcu için G.Saray ve Krasnodar da devrede.

  • StarSpor
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BEŞİKTAŞ’IN Manuel Fernandes hamlesi gerçekleşmedi. Siyah-Beyazlılar, Lokomotiv Moskova ile yollarını ayıran eski oyuncuları için devreye girerek 1+1 yıllık sözleşme ve senelik 1 milyon 100 bin euro teklif etmişti. Portekizli futbolcunun Siyah-Beyazlı formayı giyme fikrine sıcak baktığı ancak kendisine önerilen parayı az bulduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ’IN TEKLİFİ YETERSİZ

Yıldız futbolcunun Türkiye haklarını elinde bulunduran Menajer Tamer Özçam, “Beşiktaş ile görüştük ancak anlaşma sağlayamadık. Fernandes Rusya’da 4 milyon euroya yakın para kazanıyordu. Bahsedilen rakamlara imza atması mümkün değil. Fernandes Türkiye’yi seviyor ve en az 2 yıllık sözleşme istiyor. Temaslarımız sürüyor. Transfer dönemi bitmeden bir takıma imza atacak” dedi.

RUSYA’DA KALMAK İSTEMİYOR

Fernandes’i Süper Lig’den Galatasaray, Gazişehir Gaziantep ve Göztepe’nin de istediği, Rus ekibi Krasnodar’ın da talep edilen ücreti ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Ancak Fernandes’in bundan sonra Rusya dışında bir ülkede futbol hayatına devam etmek istediği de kaydedildi. Tecrübeli oyuncunun Portekiz, Fransa ve İspanya’dan bazı kulüplerle de görüşmeler yapıldığı ileri sürüldü.

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