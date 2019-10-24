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Fernando Alonso'nun Dakar Rallisi'ne katılacağı açıklandı

Formula 1'de iki şampiyonluk yaşayan, Le Mans 24'ü de kazanan Fernando Alonso, Ocak ayında başlayacak Dakar Rallisi'ne de katılacak. Haberi, Japon otomotiv üreticisi Toyota duyurdu.

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Formula 1'in eski şampiyonu Fernando Alonso, Dakar'da daha önce motorsiklet kategorisinde şampiyonluk kazanan Marc Coma ile Güney Afrika ve Fas'ta rallilere katılırken; İspanyol sürücüyle ilgili harekete geçen Toyota oldu. Japon otomotiv üreticisi, Fernando Alonso'nun Dakar rallisinde kendileri adına yarışacağını duyurdu.

Paris'te başlayıp Senegal'de sona erecek şekilde düzenlenmeye başlanan ancak güvenlik nedeniyle son yıllarda Güney Amerika'ya taşınan yarış, 2020'de Suudi Arabistan'da düzenlenecek. İlk kez Arabistan çöllerinde yapılacak yarış Ocak ayında düzenlenecek.
 
Le Mans ve Formula 1'i daha önce kazanan İspanyol sürücü Indianapolis 500'i de kazanıp, motorsporlarında Üçlü Zafer'i başarmak istiyor. 38 yaşındaki pilot, geçen sezon Formula 1 takımlarından McLaren'le yolları ayırarak bu spora veda etti.
 
Dakar'da 3 kez mutlu sona ulaşan ve en son yarışı da kazanan Katar'lı Nasser Al-Attiyah da bu zorlu yarıştan yeniden Toyota adına yarışacak.

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