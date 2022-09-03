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Spor

Fernando Boldrin: Samsunspor ile şampiyon olmak istiyorum

Samsunspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Fernando Henrique Boldrin, şampiyonluk şanslarının yüzde 100 olduğunu söyledi.

IHA3 Eylül 2022 Cumartesi 15:04 - Güncelleme:
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Transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan ayrılarak Samsunspor'a 1+1 yıllığına transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Henrique Boldrin, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Samsun'da çok güzel ve sıcak karşılandığı belirten Boldrin, "Samsun çok güzel bir şehir. Burada beni çok güzel ve sıcak karşıladılar. Samsunspor Süper Lig'e çıkmayı çok isteyen bir kulüp. Çok büyük bir taraftarı var. Her zaman yanımızda olduklarını hissettiriyorlar. Çok güzel imkanlara sahip olduğunu söyleyebilirim. Takımda çok güzel bir atmosfer var. 3 maç oynadık ve bu maçları kesinlikle kaybetmedik. Şansız bir şekilde beraberlikle ayrıldık. Önümüzdeki maçı kazanarak takımımızı en üst sıralara taşımak istiyoruz" dedi.

"SPOR TOTO 1. LİG DAHA SERT"

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in birbirinden farklı olduğunu söyleyen 33 yaşındaki futbolcu, "Bu ligde takımlar biraz daha temaslı oynuyorlar. Farktan bahsedecek olursak bu ligin biraz daha temaslı ve sert oynandığını söyleyebilirim" diye konuştu.

"SAMSUNSPOR İLE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM"

Kariyer hedefi ile ilgili konuşan Boldrin, "Samsunspor'un şampiyonluk şansı yüzde 100. Ligin sonunda şampiyon olacağız. 33 yaşındayım. Türkiye'de 1-2 sene daha futbol oynadıktan sonra ülkeme dönmek gibi bir hayalim var. 1-2 sene ülkemden dışardan futbol oynarken Samsunspor ile şampiyon olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

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