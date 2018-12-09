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Fernando, en iyi Brezilyalılar arasında yer aldı

Avrupa futbolunda forma giyen en iyi Brezilyalı futbolcu adayları belli oldu. 30 futbolcu arasında Galatasaray’ın yıldız ismi Fernando da yer buldu.

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Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Fernando önemli bir ödül için aday gösterildi. Brezilya basınında yer alan haberlerde, 2018 yılında Avrupa’da oynayan en iyi Brezilyalı futbolcu ödülünün adayları açıklandı.

Adaylar arasından Galatasaray’da Fernando da yer alıyor. Ayrıca eski Galatasaraylı futbolcu ve şu anda Porto’da oynayan Alex Telles de adaylar arasında bulunuyor.

2008 yılından bu yana Neymar’ın hakimiyetinde geçen ödül arasında 30 aday futbolcu olması da dikkat çekiyor. Avrupa’daki Brezilyalılar arasında en iyi 30 futbolcu arasından bir isim seçilecek.

Listede Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus, Willian ve Marcelo gibi yıldızlar bulunuyor...

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