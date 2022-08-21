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Spor

Fernando Martins: Ligin son şampiyonunu ciddi bir farkla yendik

Süper Lig'in 3. haftasında evinde Trabzonspor'u 5-2 yenen Antalyaspor'da Fernando Martins, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

21 Ağustos 2022 Pazar 00:38 - Güncelleme:
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Trabzonspor'u 5-2 mağlup eden Antalyaspor'da forma giyen ve 2 gol atan Fernando Martins, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Brezilyalı futbolcu, "Tabii ki de gol attığımda mutlu oluyorum. Her anlamda katkı sağladığımda mutlu oluyorum. Ligin son şampiyonunu ciddi bir farkla yendik. Bunun değerini bilmemiz gerekiyor." dedi.

Fernando, açıklamalarını, "Geçen sene buraya geldiğimden beri hem tesisler hem de kulübün projesi beni etkilemişti. Geçen sene 6 aylık süreçte deneyimledim. Bu senede aynı inançla bu projeye katıldım. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz." ifadeleriyle noktaladı.

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