Fernando Martins: Ligin son şampiyonunu ciddi bir farkla yendik

Trabzonspor'u 5-2 mağlup eden Antalyaspor'da forma giyen ve 2 gol atan Fernando Martins, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Brezilyalı futbolcu, "Tabii ki de gol attığımda mutlu oluyorum. Her anlamda katkı sağladığımda mutlu oluyorum. Ligin son şampiyonunu ciddi bir farkla yendik. Bunun değerini bilmemiz gerekiyor." dedi.

Fernando, açıklamalarını, "Geçen sene buraya geldiğimden beri hem tesisler hem de kulübün projesi beni etkilemişti. Geçen sene 6 aylık süreçte deneyimledim. Bu senede aynı inançla bu projeye katıldım. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz." ifadeleriyle noktaladı.