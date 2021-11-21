Fernando Muslera: Hak ettiğimiz ve iyi oynadığımız bir maçtı

21 Kasım 2021 Pazar 23:03 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 23:03

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, karşılaşma sonrasında konuştu.

Maçı hak ettiklerini söyleyen Uruguaylı kaleci, "Derbiler biliyorsunuz zor maçlardır, komplike maçlardır ama bugün biz ne yazık ki kendi kendimize komplike yaptık. İlk yarıda iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Golü de bulmuştuk. İki tane gol yedik yüzde yüz tamamen bizim hatamız. Bu tip maçlarda bu tür hatalar yaparsanız tabii ki rakip cezalandırıyor sizi. Yüzde yüz hak ettiğimiz ve iyi oynadığımız bir maçtı. Maçı tamamen komplike hale getiren biz olduk ne yazık ki." dedi.

Muslera, kendisine yöneltilen "Maçın kırılma anı neydi?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

"Bence maçın kırılma anı ikinci goldü. Maç 1-1'ken oyuna hükmeden bir Galatasaray vardı. Bütün kontrol bizim elimizdeydi. Pozisyonlara giriyoruz, bir gol geleceği çok açıktı. Ondan sonra yaptığımız bir hata var. Tabii ki ben kimseyi suçlamak istemiyorum. Çünkü takım arkadaşlarım da maç boyunca koştular, mücadele ettiler. Genç bir takımız. Hatalarımızdan ders çıkarmamız lazım. Zaten büyük hatalar da yok, az hatalar var. Sayı olarak az ama ne yazık ki bize pahalıya patlayan hatalar oldu. Dört gün sonra çok önemli bir Avrupa maçına çıkacağız. Gruptan çıkmamız için olmazsa olmaz bir maç. O yüzden bu maçın artılarını o maça taşıyıp, bu maçta yaptığımız hataları iyi anlayıp bunları tekrarlamamamız gerekiyor."