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Fernando Muslera: İlk yarıda bir süre sonra taktik değişikliğine gittik

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Schalke 04 maçı sonrasında konuştu.

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Galatasaray'ın Schalke 04 ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir maç olduğunu kaydeden Muslera, "Şampiyonlar Ligi'nde puan almak çok çok önemli. Zor bir maçtı mutlaka. Taktik seviyesi yüksek bir rakibe karşı oynadık. İlk yarının belirli bölümünden sonra taktik değişikliğe gittik" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 30. Şampiyonlar Ligi maçına çıkarak Popescu ile bunu başaran 2. oyuncu olan Muslera, "Bu büyük kulübün, bu büyük camianın tarihine geçtiğim için çok çok mutluyum. İlk geldiğimden beri yapılan yardımlar ortada. Taraftarlar beni çok seviyor ve ben de %100'ümü vererek karşılık vermeye çalışıyorum. Burada çok mutluyum" diye konuştu.

(Sporx)

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