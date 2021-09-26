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Spor

Fernando Muslera: Kazanmak için her şeyimizi verdik

Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

26 Eylül 2021 Pazar 22:51 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 22:51
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Galatasaray takım kaptanı Fernando Muslera, Göztepe'yi 2-1 mağlup ettikleri maç sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Muslera, "Bugün bize vermiş olduğunuz destekten ötürü çok teşekkür ederiz. Çünkü buna çok ihtiyacımız vardı. Bu yeni ve genç takım Galatasaray'ın geleceği ama her değişimin zamana ve desteğe ihtiyacı vardır. Biz futbolcular ve hocalarımız bu büyük camiaya en iyi şekilde hizmet edebilmek, daha önce de bir çok sefer kazandığımız kupalar gibi yenilerini de kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını vermeye çalışıyoruz." dedi.

Uruguaylı yıldız, "Başta hocamız Fatih Terim olmak üzere hepimizin her maçta kazanmak için her şeyimizi verdiğimizden hiçbir şüpheniz olmasın. Çünkü bu kazanma hırsı hocamız Fatih Terim'in, kulübümüzün ve futbolcuların ruhunda var. En Büyük Cimbom..." satırlarıyla yazısını noktaladı.

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