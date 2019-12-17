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Spor

Fernando Muslera: Kimseye vurmadım, görüntü göstersinler

Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yendiği maçın ardından olaylar çıkarken Fernando Muslera konu hakkında konuştu.

17.12.2019  23:31 - Güncelleme: 17.12.2019  23:31

Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yendiği maçın ardından olaylar çıkarken Fernando Muslera konu hakkında açıklamalarda bulundu

Fernando Muslera açıklamasında, "İlk maçta 2-0 avantajları vardı, maksimum seviyede saygı gösterdik. Maç öncesi konuştuk. Kaptanlar olarak konuşmuştuk sorumluluk aldık, tur atladık. Üstümüze düşeni yaptık ve tur atladığımız için mutluyuz" dedi.

Olaylara değinen Muslera, "Küçüklüğümden beri öğrendiğim şey saygıdır. Bizim altyapımızdan bir oyuncu saygısızlık yapmıştı. Ben de maçın ardından yetiştiği takıma saygı duymasını söyledim. Rakip hocaya bir şey demedim ben dedim ki, "Senin saygılı olman lazım, büyüdüğün camiaya saygılı olmalısın" dedim. Çünkü ben böyle öğrendim. Muslera vurdu diyorlarsa görüntüyle göstersinler, öyle bir şey yok. Bizimle çalışan bayanlar var, bizim gibi saygılı olmalılar. Sosyal medyada abartabilirler ama en ufak video fotoğraf olmaz, vurmadım da benim karakterime de aykırı bu" sözlerini kullandı.

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