Fernando Muslera'da sürpriz gelişme! Herkes merakla bekliyordu

Star.com.tr 14 Şubat 2022 Pazartesi 13:56 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 13:56

Fernando Muslera sahalara geri dönmeye hazırlanıyor... Galatasaray'ın 35 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Sivasspor ile oynanan lig maçında sakatlanmıştı. 9 haftadır sahalardan uzak kalan başarılı isim kaleyi devralmaya hazırlanıyor.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

FERNANDO MUSLERA MÜJDESİ

Galatasaray, sakatlığı bulunan Fernando Muslera'nın yerine Barcelona'dan Pena'yı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ancak sarı kırmızılılar Pena ile anlaşma görüşmelerinde Muslera'nın birinci kaleci olacağını genç kaleciye bildirmişti. Sakatlığını atlatan Uruguaylı eldiven mart başında kaleyi devralmaya hazırlanıyor.

ŞUBATTA DÖNMESİ BEKLENİYORDU

Uruguaylı eldivenin şubat ayı içerisinde sahalara dönmesi beklenirken düz koşulara başlamasının ardından riske edilmediği ve mart başında kaleyi devralmasının planlandığı öğrenildi.

5 SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU

2011-2012 sezonu başında Lazio'dan 6 milyon 750 bin Euro bedelle transfer edilen Fernando Muslera sarı kırmızılılarda 5 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Muslera, Galatasaray'da toplam 14 kupa kaldırırken şampiyonlukların yanı sıra 4 Türkiye Kupası, 5 de Süper Kupa kazandı.