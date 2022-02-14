Fernando Muslera'da sürpriz gelişme! Herkes merakla bekliyordu

Fernando Muslera sahalara geri dönmeye hazırlanıyor... Galatasaray'ın 35 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Sivasspor ile oynanan lig maçında sakatlanmıştı. 9 haftadır sahalardan uzak kalan başarılı isim kaleyi devralmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, sakatlığı bulunan Fernando Muslera'nın yerine Barcelona'dan Pena'yı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ancak sarı kırmızılılar Pena ile anlaşma görüşmelerinde Muslera'nın birinci kaleci olacağını genç kaleciye bildirmişti. Sakatlığını atlatan Uruguaylı eldiven mart başında kaleyi devralmaya hazırlanıyor.
Uruguaylı eldivenin şubat ayı içerisinde sahalara dönmesi beklenirken düz koşulara başlamasının ardından riske edilmediği ve mart başında kaleyi devralmasının planlandığı öğrenildi.
2011-2012 sezonu başında Lazio'dan 6 milyon 750 bin Euro bedelle transfer edilen Fernando Muslera sarı kırmızılılarda 5 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Muslera, Galatasaray'da toplam 14 kupa kaldırırken şampiyonlukların yanı sıra 4 Türkiye Kupası, 5 de Süper Kupa kazandı.
Star.com.tr