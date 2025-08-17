Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası kaleci arayışları devam ederken Günay Güvenç adeta kalesinde devleşiyor.

Fernando Muslera'nın yokluğunu aratmayan Günay Güvenç, sergilediği performansla transfer edilecek yeni kaleciye de gözdağı veriyor. Sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatılan 34 yaşındaki kalecinin özellikle Süper Lig'deki performansı dikkat çekiyor.

7 MAÇTA DA GOL YEMEDİ

Muslera'nın yokluğunda geride kalan iki sezonda 5 kez ligde şans bulan Günay, bu sezonda ise 2'de 2 yaptı. Sarı-kırmızılı takımdaki üçüncü sezonuna giren Günay toplamda 7 Süper Lig maçında forma giyerken bunların hepsinde kalesini gole kapatmayı başardı ve inanılmaz bir performans sergiledi.