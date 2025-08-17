İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2025 Pazar / 23 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fernando Muslera'yı aratmadı! Günay Güvenç kalede güven verdi
Spor

Fernando Muslera'yı aratmadı! Günay Güvenç kalede güven verdi

Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleyi devralan deneyimli file bekçisi Günay Güvenç adeta devleşti. Muslera'nın yokluğunu aratmayan 34 yaşındaki başarılı kaleci gösterdiği performansla güven verdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ17 Ağustos 2025 Pazar 11:09 - Güncelleme:
Fernando Muslera'yı aratmadı! Günay Güvenç kalede güven verdi
ABONE OL

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası kaleci arayışları devam ederken Günay Güvenç adeta kalesinde devleşiyor.

Fernando Muslera'nın yokluğunu aratmayan Günay Güvenç, sergilediği performansla transfer edilecek yeni kaleciye de gözdağı veriyor. Sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatılan 34 yaşındaki kalecinin özellikle Süper Lig'deki performansı dikkat çekiyor.

7 MAÇTA DA GOL YEMEDİ

Muslera'nın yokluğunda geride kalan iki sezonda 5 kez ligde şans bulan Günay, bu sezonda ise 2'de 2 yaptı. Sarı-kırmızılı takımdaki üçüncü sezonuna giren Günay toplamda 7 Süper Lig maçında forma giyerken bunların hepsinde kalesini gole kapatmayı başardı ve inanılmaz bir performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Fırtına camları yerinden söktü! O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.