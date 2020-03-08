Fernando penaltı pozisyonunu açıkladı!

08 Mart 2020 Pazar 23:09 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 23:09

Sivasspor'da Fernando, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu.

1 puanın önemine değinen Brezilyalı oyuncu, "Zor bir maç olacağını biliyorduk ama nihayetinde 1 puan elde edebildik. Önemli olan puan kaybetmemekti, kendi evimizde hiç yenilmemiştik. Galatasaray ciddi bir rakipti, yenilmediğimiz için, 1 puan aldığımız için mutluyuz." dedi.

"BACAĞIMA VURDU"

Evlerinde taraftar ile coşkulu oynadıklarını vurgulayan hücumcu, "Kendi evimizde maça seyircinin coşkusuyla da hızlı başlıyoruz. İlk yarının sonlarına doğru yorulduk ve bu da yansıdı. 2. yarıya geçerken dinlendik ve iyi bir giriş yaptık. Beraberlik elde ettik, bu da önemliydi." diye konuştu.

Sivasspor'un kazandığı penaltı pozisyonunun içindeki isim olan Fernando, "Penaltı pozisyonu, net penaltı. İkimiz de topa giriyorduk, benim bacağıma vurdu Seri. Hakem doğru karar verdi" ifadelerini kullandı.