Fernando Reges paylaştı Falcao beğendi
Devre arasında forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, forvet adayları arasında yer alan yıldız futbolcu Falcao'dan sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir hareket geldi.
Monaco'da forma giyen Kolombiyalı golcü futbolcu Radamel Falcao, Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando Reges'in paylaştığı bir fotoğrafı beğendi.
Yıldız futbolcu, daha önce Porto'da birlikte forma giydiği Fernando'nun şampiyonluk kutlaması sırasında çektiği bir fotoğrafı beğenmesi taraftarları heyecan transfer söylentilerini de güçlendirdi.
Taraftarları Falcao'nun beğendiği fotoğrafa yaptıkları yorumlarda, Kolombiyalı golcüyü Galatasaray'a transfer olması çağrısında bulundu.
İşte Falcao'nun beğendiği fotoğraf:
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