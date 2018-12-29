Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fernando Reges paylaştı Falcao beğendi

Devre arasında forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, forvet adayları arasında yer alan yıldız futbolcu Falcao'dan sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir hareket geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Monaco'da forma giyen Kolombiyalı golcü futbolcu Radamel Falcao, Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando Reges'in paylaştığı bir fotoğrafı beğendi.

Yıldız futbolcu, daha önce Porto'da birlikte forma giydiği Fernando'nun şampiyonluk kutlaması sırasında çektiği bir fotoğrafı beğenmesi taraftarları heyecan transfer söylentilerini de güçlendirdi.

Taraftarları Falcao'nun beğendiği fotoğrafa yaptıkları yorumlarda, Kolombiyalı golcüyü Galatasaray'a transfer olması çağrısında bulundu.

İşte Falcao'nun beğendiği fotoğraf:

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan AK Parti İBB Başkan adayını böyle duyurdu

Başkan Erdoğan AK Parti İBB Başkan adayını böyle duyurdu

SS Başkanı Demir: F-35 projesinde hiçbir gecikme yok

SS Başkanı Demir: F-35 projesinde hiçbir gecikme yok

Milli Piyango en çok hangi numaralara çıktı? Milli Piyango en çok çıkan rakamlar

Milli Piyango en çok hangi numaralara çıktı? Milli Piyango en çok çıkan rakamlar

115 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen Türkiye fotoğrafları

115 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen Türkiye fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA