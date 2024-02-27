Beşiktaş'ta İstanbulspor karşılaşmasında Ante Rebic ile Tayyip Talha Sanuç, teknik direktör Fernando Santos'un kararı doğrultusunda kadroda yer almadı.

FERNANDO SANTOS, REBIC'İ KAFASINDAN SİLDİ

Fernando Santos, Konyaspor maçından sonra bir kez daha kadroya almadığı Ante Rebic'i kafasından sildi. Hırvat futbolcu sezon başında Milan'dan transfer edildi.

Tercübeli isim aldığı süre boyunca beklenen katkıyı bir türlü gösteremedi. Rebic, İstanbul maçı kadrosuna dahil edilmezken tecrübeli oyuncuyla yeni sezonda yola devam edilmeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Siyah-beyazlı formayı 23 maçta terleten 30 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 5 asist üretti. Ante Rebic, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Eyüpspor ağlarını sarsmıştı.